Lazio, Immobile strizza l’occhio a Mancini: «I miei 15 gol…» – VIDEO

Immobile chiude il campionato a 15 gol. L’attaccante si rivolge al CT Mancini: «Le mie marcature non sono poche…»

La sua Lazio ha chiuso non bene il campionato rimediando una brusca sconfitta contro il Torino. Può sorridere invece Ciro Immobile che è tornato a iscriversi nel tabellino dei marcatori. Non accadeva dal 7 aprile, data in cui punì il Sassuolo all’Olimpico. Stagione da “così così” per il bomber partenopeo, che ha comunque messo a segno 15 reti e, sopratutto, festeggiato il successo in Coppa Italia.

È lui stesso il primo ad essere ironico sul suo rendimento: «So che l’anno scorso vi ho abituati bene, facevo un gol a partita. Ma non sempre si può fare». Il pensiero va poi sulla Nazionale, con un “consiglio” a Roberto Mancini: «Quindici reti non sono poche, mi conosce e abbiamo un rapporto buono. Non ci sono mai stati screzi. Se mi dovesse chiamare mi farò trovare pronto».