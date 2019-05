Lazio, per fermare Gomez e Ilicic ci si è spesso affidati al fallo

La Lazio ha creato un contesto molto fisico attorno a Gomez e Ilicic. I due giocatori dell’Atalanta hanno subito diversi falli.

Per arginare i giocatori più creativi dell’Atalanta, la Lazio non ha certo badato alla forma. I biancocelesti sono ricorsi al costante utilizzo del fallo tattico: a fare la differenza non è stata tanto la quantità degli interventi, bensì la qualità.

Dei 16 falli totali (con 4 ammoniti), infatti, ben 10 sono stati rivolti contro Zapata e Gomez: 6 sullo slovacco e 4 nei confronti dell’argentino. I talenti bergamaschi hanno sofferto la fisicità laziale, incappando in una brutta prestazione.