La Lazio pensa a un colpo a parametro zero. Danny Welbeck lascerà l’Arsenal: il direttore sportivo Tare lo pensa

La Lazio pensa alla prossima stagione. Il ds Tare sta lavorando per il prossimo campionato e uno dei nomi appuntati in rosso sul suo taccuino porterebbe in Inghilterra. Il direttore sportivo avrebbe messo nel mirino Danny Welbeck.

L’attaccante di proprietà dell’Arsenal non rinnoverà e andrà via a costo zero. Secondo il Sun, sulle sue tracce ci sono Newcastle, Everton e West Ham. L’unico dubbio sorge sulle sue condizioni fisiche: un problema alla caviglia lo ha frenato in questa stagione in cui ha segnato 5 gol in 14 presenze.