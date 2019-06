Lazio Radu, si avvicina la fine di una storia lunga 11 anni

Dopo 11 anni la Lazio e Stefan Radu sono vicini ai saluti. Biancocelesti intenzionati a dare a Inzaghi una squadra più giovane

Un fulmine a ciel sereno, per i tifosi della Lazio. Le strade dei biancocelesti e di Stefan Radu si separeranno in questa sessione di mercato, dopo ben 11 anni insieme. Era il gennaio del 2008 quando il rumeno arrivò nella Capitale, preso dalla Dinamo Bucarest. Un percorso sempre in crescendo per lui, fino a diventare un titolarissimo dei biancocelesti. Le soddisfazioni non mancano: ben tre Coppe Italia e due Supercoppe conquistate all’ombra del Colosseo.

Adesso, la probabile separazione. La Lazio punta ad aprire un nuovo ciclo con Simone Inzaghi in panchina e proprio il tecnico vorrebbe puntare su giocatori anagraficamente più giovani. Al terzino, quindi, la possibilità di accordarsi con qualche altra società. E, all’alba dei 34 anni, potrebbe ancora far comodo a determinate squadre. Con un pensiero sempre alla Lazio, il club che l’ha fatto diventare grande.