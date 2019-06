Radu potrebbe lasciare la Lazio: la decisione biancoceleste

Stefan Radu potrebbe lasciare la Lazio dopo 11 anni in biancoceleste. Il club biancoceleste potrebbe lasciare libero il romeno

Giornata di decisioni in casa biancoceleste. Secondo Sky, oggi la Lazio ha incontrato Stefan Radu per parlare del futuro. La dirigenza avrebbe detto al difensore romeno di volerlo lasciare libero qualora arrivasse un’offerta importante per lui e per la sua carriera, ormai quasi al termine.

Il difensore, dopo 11 anni nella Capitale, potrebbe dunque salutare per chiudere la carriera altrove e poi magari tornare in società con un ruolo da dirigente.