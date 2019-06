Lazio, occhi in casa Spal: dopo Lazzari piace anche Petagna

Non solo Lazzari: la Lazio in casa Spal osserva anche Petagna, ma gli estensi non vogliono fare sconti. Le ultime

L’interesse della Lazio per Manuel Lazzari non è certo una novità. Ormai da tempo il club capitolino ha messo nel mirino l’esterno della Spal, ma non solo. Come spiega Leggo, i biancocelesti hanno messo nel mirino anche Petagna.

Nonostante il forte interesse di Tare, la Spal non ha intenzione di far sconti. La società ferrarese vorrebbe almeno 40 milioni per i due giocatori, ma sembra difficile che Lotito sia disposto a sborsare una tale cifra. L’attaccante potrebbe comunque muoversi in prestito oneroso con diritto di riscatto.