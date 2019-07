Lazio, Tare: «Milinkovic resta, ma se arrivano offerte choc…»

Il ds della Lazio, Igli Tare, parla del futuro del proprio gioiello: «Ha prolungato il contratto pochi mesi fa, contento di restare»

Igli Tare a 360°. Il ds della Lazio è intervenuto telefonicamente in occasione di un premio a Camaiore (Lucca) parlando della nuova stagione e del mercato della Lazio che oggi si è aperto con il colpo Lazzari. Le sue parole.

SERIE A – «Non trascurerei il Milan di Maldini e Boban, la Roma ha scelto di puntare su un allenatore interessante. L’Inter sta cercando di ridurre il gap dalla Juve, come ilNapoli. Noi stessi siamo in un gruppo di 5-6 squadre che possono darsi fastidio a vicenda. Ci sentiamo più vicini alla vetta del campionato»

INZAGHI – «Simone Inzaghi fa parte della storia della Lazio, non è stato una mia scoperta. Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme e di sceglierlo come allenatore assieme al presidente Lotito. In lui abbiamo visto qualcosa di interessante: è stato bravo a dimostrare che ci avevamo visto giusto»

MILINKOVIC SAVIC – «Milinkovic Savic resta? Non è difficile rispondere a questa domanda: ha prolungato il contratto pochi mesi fa. Poi, nel mondo di oggi, se arrivano delle proposte indecenti, possono essere prese in considerazione, ma il giocatore e la società sono contenti di proseguire assieme»

RIFIUTO AL MILAN – «Non penso che il rifiuto al Milan condizionerà la mia carriera. Non c’erano le condizioni. Sono alla Lazio da 15 anni, rimanere è stata una scelta d’amore. Sono stato onorato di aver ricevuto l’interessamento da parte di Boban e Maldini, ci stimavamo in campo da avversari e anche dopo da dirigenti. Ho avuto modo di parlare con entrambi ed ho capito Il Milan è la loro vita, me ne sono reso conto da come parlavano. Hanno accettato il mio no con grande rispetto, sapevano che per me sarebbe stato difficile compiere quel passo»