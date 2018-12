Lazio-Torino: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live

Lazio-Torino, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Quello che andrà in scena all’Olimpico tra Lazio e Torino sarà, indubbiamente, uno degli incontri più interessanti della 19° giornata di Serie A. Le due formazioni arrivano a questa sfida da vittorie importanti che hanno contribuito a rendere la posizione in classifica più salda, per i padroni di casa, e in ascesa verso l’Europa, per i granata. L’obiettivo quarto posto per la Lazio, per ora, è ben saldo, nonostante la corsa arrembante della Sampdoria, seriamente intenzionata a rubarglielo, a sole due distanze. Quello dichiarato a inizio stagione per il Torino, invece, l’Europa League, sembra essere sempre più a portata di mano, ma servirà un’altra prestazione convincente. Nella scorsa stagione, i piemontesi riuscirono a prevalere nettamente sugli avversari, con un netto 1-3, complice anche l’espulsione del grande ex Ciro Immobile. Ecco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match.

Lazio-Torino: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Lazio-Torino: formazioni ufficiali

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile.

Torino (3-5-2): Ichazo; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meite, Ansaldi; Baselli; Iago Falque, Belotti.

Lazio-Torino: probabili formazioni e pre-partita

Qui Lazio. L’obiettivo è quello di chiudere l’anno solare in bellezza con l’ennesima vittoria che andrebbe a consolidare il quarto posto. Per farlo, sarà necessaria la spinta di tutti e Inzaghi avrà la possibilità di contare su due veterani come Parolo e Immobile, fin dal primo minuto. Alle spalle del grande ex, l’unico dubbio: Correa o Luis Alberto, con il secondo leggermente favorito. Sugli esterni, oltre a Lulic, dovrebbe partire titolare Marusic, anche se Patric lo insidia. Difesa titolare, infine, davanti a Strakosha.

Qui Torino. Dopo l’ottima e fruttuosa partita contro l’Empoli, Mazzarri corre leggermente ai ripari contro un avversario di ben più alto rango e spessore. Per l’occasione è, infatti, probabile l’inserimento di un centrocampista in più, anziché il tridente: vittima sacrificale, allora, sarà Zaza che si accomoderà in panchina. A centrocampo, ci saranno Meité, Baselli e Rincon, affiancati da De Silvestri, altro grande ex, e Ansaldi. Nonostante il ritorno di Djidji, in difesa potrebbe giocare Moretti, mentre per la porta Sirigu è tornato arruolabile e dovrebbe partire titolare.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Wallace, Caceres, Lukaku, Patric, Murgia, Badelj, Correa, Cataldi, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Iago Falqué, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Djidji, Aina, Bremer, Lyanco, Berenguer, Lukic, Parigini, Soriano, Zaza, Edera, Damascan. Allenatore: Walter Mazzarri.

Lazio-Torino: precedenti

Quella che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Torino sarà la sfida numero 70 tra le mura biancocelesti, per un bilancio che pende nettamente a favore dei padroni di casa che conducono con 25 vittorie, contro le sole 12 granata: il risultato più frequente, però, è il pareggio, risultato per ben 32 volte. Curiosamente, negli ultimi vent’anni il Torino ha subito le maggiori sconfitte, ma nella scorsa stagione è riuscita a ottenere un’importantissima vittoria con un netto 1-3. L’ultima vittoria della Lazio risale alla stagione precedente quando ancora un 3-1 regalò i tre punti ai capitolini, anche grazie alla rete dell’ex Immobile. L’ultimo pareggio, infine, risale alla stagione 2013/2014 quando ci fu un rocambolesco e spettacolare 3-3, con il gol di Candreva giunto al 94′.

Lazio-Torino: arbitro

Sarà Massimiliano Irrati l’arbitro designato a dirigere la sfida di cartello delle 15 tra Lazio e Torino. Per il fischietto fiorentino, classe ’79 e avvocato di professione, sarà la gara numero 11 in stagione tra Serie A ed Europa League. A coadiuvare il fischietto toscano saranno Peretti e Schenone, mentre il IV° uomo sarà Nasca. Alla postazione VAR, infine, siederanno Orsato e Costanzo.

Lazio-Torino Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Torino sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.