Lazzari all’Atalanta: la Dea offre D’Alessandro alla Spal

La Spal potrebbe cedere Manuel Lazzari all’Atalanta. La Dea pensa a Marco D’Alessandro come contropartita: i dettagli

L’Atalanta rimane in prima fila per l’acquisto di Manuel Lazzari. L’esterno della Spal potrebbe andare a giocare la Champions con la Dea ma i bergamaschi, per abbassare l’esborso economico, pensano a una contropartita.

Secondo Tuttosport, Marco D’Alessandro potrebbe fare il percorso inverso. L’Udinese non sarebbe intenzionata a riscattare il giocatore classe 1991 e potrebbe essere girato dall’Atalanta, club proprietario del cartellino, alla Spal.