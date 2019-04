La notte di Inter-Juventus è stata anche quella del debutto in campo delle nuove scarpe Nike di Cristiano Ronaldo

Inter-Juventus è stata l’occasione per Cristiano Ronaldo per festeggiare il seicentesimo gol in carriera, ma anche e soprattutto per sfoggiare un nuovo paio di scarpini che di certo ieri ai più non sono passati inosservati. L’attaccante portoghese ha infatti calzato un nuovo modello di scarpe brandizzate create appositamente per lui da Nike. Già in settimana CR7 aveva annunciato l’arrivo dei nuovi tacchetti con un post su Instagram e durante gli ultimi allenamenti l’obiettivo dei fotografi ne avevano catturato alcuni dettagli, messi però ieri in risalto dalle luci di San Siro.

I nuovi scarpini di Cristiano Ronaldo, completamente neri, si caratterizzano per la presenza del suo nome scritto per esteso sul profilo esterno di colore ovviamente bianco: «CR7STIANO». Il numero 7, che compone la parola “CR7” in direzione del tallone, è di colore dorato, così come dorati sono anche i tacchetti sull’anteriore e sul posteriore. In rete, ovviamente, in tantissimi non hanno potuto non notare i dettagli.