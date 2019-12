Lecce, Lapadula: «Contro il Brescia riparto dai quattro gol di fila»

Gianluca Lapadula è intervenuto in conferenza in vista della sfida tra il suo Lecce ed il Brescia: ecco le sue parole

Si avvicina Brescia-Lecce. In occasione del delicato incrocio tra neopromosse in Serie A, Gianluca Lapadula è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni riportate dal sito ufficiale del club.

«Dopo questo stop forzato di due giornate, riparto dalle quattro reti consecutive realizzate in campionato. Fortunatamente ho giocato in Coppa Italia e questo mi ha permesso di non spezzare il ritmo gara. In queste due partite la squadra ha ottenuto una vittoria a Firenze e un pareggio con il Genoa ed è stata una bella soddisfazione. Sicuramente mi sarebbe piaciuto scendere in campo, ovviamente, e in special modo con il Genoa perché per me non è mai una gara come le altre. Con il Brescia mancheranno Petriccione e Lucioni per squalifica? Sono due giocatori molto importanti per noi, ma come ho sempre sostenuto la nostra vera forza è il gruppo e sono sicuro che chi scenderà in campo giocherà alla grande».