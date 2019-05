Lecce, Liverani è fedele ma guarda al futuro: «Se chiamasse una big…»

Liverani tornerà in Serie A dopo l’esperienza fallimentare col Genoa. L’allenatore: «Non andrei via da Lecce, ma se mi chiamasse una big…»

Fabio Liverani è il grande artefice della promozione del Lecce in Serie A. Se i pugliesi possono tornare a disputare il massimo campionato dopo 7 anni, molto lo devono al loro tecnico. Ha saputo trovare la quadra adatta per la sua squadra conducendolo al secondo posto nel complicato e lungo campionato di Serie B.

Il tecnico ha già assaggiato la Serie A. La sua prima esperienza è datata 2013, quando gli fu affidata la panchina del Genoa. Non fu fortunato: arrivò l’esonero a fine settembre. Da lì un’avventura in Inghilterra col Leyton Orient prima di approdare alla Ternana. Adesso la realtà Lecce, con cui spera di continuare senza però disdegnare l’opportunità di crescita: «Non riuscirei mai ad andare via da Lecce per una società di pari livello. Se ci dovesse essere l’interesse di una società che possa garantirmi un futuro importante, ne parlerei sicuramente con la mia società».