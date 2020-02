Fabio Liverani ha parlato sulle pagine di Tuttosport del suo futuro come allenatore del Lecce. Le parole del tecnico giallorosso

«L’accordo è fino al 2022 ma a fine stagione faremo il punto con il club per valutare la soluzione migliore per tutti. Il Lecce per me è la priorità ma decideremo tutto alla fine del campionato»