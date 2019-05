Milan, Leonardo su Gattuso: «Non ho mai detto che se ne andrà via a giugno»

Il dirigente del Milan analizza la stagione dei rossoneri: «Ci sono stati momenti felici, ma non ci aspettavamo solo rose e fiori. La Champions non è lontana»

Leonardo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Bologna: «Pensiamo partita dopo partita. Questa squadra è partita all’improvviso la scorsa estate e ora siamo a tre punti dalla Champions. È una cosa quasi positiva. Dopo la sconfitta nel derby contro l’Inter è stata dura ripartire. Oggi i ragazzi hanno dimostrato di avere grande voglia, Abate, Jose Mauri e Zapata hanno fatto una grande prestazione, nonostante giochino poco».

Leonardo continua: «La società non deve giudicare ogni cosa che succede, alcune cose devono essere risolte dall’interno, da me, da Maldini e da Gattuso. Non dobbiamo dimostrare agli altri che siamo bravi a prendere provvedimenti. Nessuno ha mai detto che Rino non sarà più l’allenatore del Milan. Ci sono stati momenti felici e altri meno, non ci aspettavamo una stagione tutta rose e fiori».