Libro Spinazzola: Italia e non solo, arriva lo spoiler dai social – FOTO

Leonardo Spinazzola e Alessandro Alciato collaborano per il libro del difensore: ecco l’indizio del giornalista sui social – FOTO

Dopo Shevchenko e non solo altra fatica letteraria per Alessandro Alciato nel mondo del calcio. Come svelato sui social dallo stesso giornalista di Sky Sport, presto un nuovo libro con Leonardo Spinazzola raccontando l’exploit ad Euro 2020 e il terribile infortunio nei quarti di finale contro il Belgio.

Un nuovo modo di vivere la straordinaria cavalcata degli Azzurri.