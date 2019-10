Liechtenstein-Italia streaming e probabili formazioni: dove vederla

Già matematicamente qualificata ad Euro 2020, l’Italia di Roberto Mancini sfida in trasferta il Liechtenstein di Helgi Koldvidsson

Staccato il biglietto per la qualificazione matematica ad Euro 2020 grazie al successo per 2-0 sulla Grecia all’Olimpico, l’Italia di Roberto Mancini sfida in trasferta il Liechtenstein di Helgi Kolviðsson nell’8ª giornata del Gruppo J. La classifica vede gli Azzurri dominare il Girone con 21 punti, mentre la Finlandia è attualmente seconda a quota 12. La Nazionale del piccolo principato è invece ultima con soli 2 punti conquistati. Liechtenstein-Italia: la partita si giocherà martedì 15 ottobre 2019 alle ore 20.45 al Rheinpark Stadion di Vaduz.

Mancini potrebbe affidarsi al turnover e cambiare diversi elementi rispetto alla gara contro gli ellenici. Nel tridente Belotti agirà da centravanti, con Bernardeschi ed El Shaarawy che potrebbero agire da esterni offensivi. A centrocampo Verratti dovrebbe essere spostato in posizione di regista, con l’inserimento di Zaniolo e Cristante nel ruolo di mezzali. Fra i pali Sirigu potrebbe rilevare Donnarumma, con l’esordio a destra di Di Lorenzo, Biraghi a sinistra e la coppia centrale formata da Bonucci e Romagnoli.

La sfida Liechtenstein-Italia sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro dalla RAI su Rai 1. La televisione pubblica detiene infatti i diritti delle gare disputate dalla Nazionale maggiore. Tifosi e appassionati di calcio potranno seguire l’impegno della Nazionale anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. Liechtenstein-Italia sarà inoltre trasmessa anche in diretta radiofonica su RAI Radio 1. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Liechtenstein-Italia

Competizione: Qualificazioni Euro 2020

Quando: Martedì 15 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: RAI Radio 1

Stadio: Rheinpark Stadion (Vaduz)

Arbitro: Andris Treimanis (Lettonia)

Le probabili formazioni

LIECHTENSTEIN (3-4-1-2): Büchel; Malin, Kaufmann, Göppel; Rechsteiner, Büchel, Polverino, Meier; Hasler; Gubser, Salanovic. Ct. Kolviðsson

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Zaniolo, Verratti, Cristante; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy. Ct. Mancini

