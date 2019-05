Lippi: «Io e Allegri siamo simili. Ronaldo in Champions…»

Marcello Lippi ha parlato durante l’ottava edizione della Hall of Fame del calcio italiano: le parole del ct della Cina

Dalla Hall of Fame del calcio italiano ha parlato anche Marcello Lippi. Per il ct della Nazionale cinese qualche commento sulla Juventus. L’allenatore ha parlato sul palco dell’evento e ai microfoni di Tuttomercatoweb.

ALLEGRI – «La chiave che ci ha reso vincenti è la società per la quale abbiamo lavorato e poi ci abbiamo messo un po’ di nostro. Mi sento molto vicino ad Allegri. Entrambi siamo andati in una grande squadra a 46 anni, lui Milan e io Juve, e abbiamo vinto lo scudetto. Siamo bravi a cambiare quando qualcosa non va ed entrambi abbiamo vinto 5 scudetti».

RONALDO – «La stagione è stata buona, ma non in linea con quello che ha fatto precedentemente. È uscito dalla Champions mentre le ultime tre le aveva vinte. Il calcio italiano è un po’ più difficile».