Lippi lascia la Nazionale cinese: «È stato un grande onore»

Le parole dell’ex ct della Cina, Marcello Lippi, che lascia definitivamente dopo il 3-0 in Coppa d’Asia contro l’Iran

Si chiude la lunga parentesi asiatica per Marcello Lippi. L’ex CT dell’Italia campione del Mondo ha salutato ufficialmente la panchina della Nazionale Cinese dopo il ko in Coppa d’Asia. Il 3-0 subito ieri dalla sua Cina contro l’Iran è stata l’ultima gara in panchina per Lippi, fermandosi così ai quarti di finale della Coppa d’Asia. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico viareggino ha letto un comunicato stampa nella quale spiega la sua decisione: «Con questa partita si chiude il mio contratto con la Nazionale cinese. Grazie perché per me è stato davvero un grande onore guidare una squadra così importante».

Prosegue e conclude Marcello Lippi: «Ho fatto del mio meglio perché il movimento migliorasse e credo di aver costruito qualcosa sotto tanti aspetti. Mi sento di dover ringraziare i miei ragazzi che hanno fatto il loro meglio durante il torneo. Speravo di finire questo percorso in maniera migliore». 3-0, l’Iran vola in semifinale, la Cina chiude con un pesante ko. L’allenatore di Viareggio era stato chiamato nell’Ottobre 2016 per centrare la qualificazione al Mondiale, poi non raggiunta e confermato fino al post-Mondiale.