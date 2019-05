Lippi: «De Rossi avrebbe voluto finire la carriera a Roma»

Marcello Lippi ha parlato di Daniele De Rossi nel giorno dell’annuncio del suo addio alla Roma: le parole dell’allenatore

L’addio di Daniele De Rossi alla Roma ha lasciato tutti a bocca aperta, anche Marcello Lippi. Il tecnico, che ha allenato il difensore in Nazionale e ha vinto con lui il Mondiale 2006, ha parlato ai microfoni di Radio Capital.

«Sono sicuro che se potesse Daniele non lascerebbe la Roma e finirebbe la carriera a Trigoria. È una mia impressione perché con lui non ho parlato. Visto che ha ancora molta voglia di giocare ha deciso di trovarsi una nuova strada per non essere costretto a smettere» ha dichiarato il ct della Nazionale cinese.