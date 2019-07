Liverani: «Yilmaz è un’idea per il Lecce, ma non è l’unica»

Fabio Liverani parla del mercato dal ritiro del Lecce: le sue parole sull’attacco e soprattutto sull’obiettivo Yilmaz

Dal ritiro del Lecce, Fabio Liverani parla ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sul mercato e soprattutto su Yilmaz, nome che da qualche tempo circola con insistenza.

«Nelle riflessioni fatte con il ds e la società, abbiamo condiviso che per completare l’attacco manca un attaccante che garantisca gol importanti. Burak Yilmaz è un’idea, ma non l’unica. Lo sforzo maggiore, in chiave di mercato, andrà su quest’obiettivo» ha dichiarato il tecnico giallorosso.