Liverpool-Napoli 0-0: risultato e diretta live

Liverpool-Napoli, 6ª giornata gruppo C Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È arrivato il momento della verità per il Napoli di Carlo Ancelotti: i partenopei si giocano l’accesso agli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp nella difficile e magica serata di Anfield. In classifica gli azzurri guidano il Gruppo C con 9 punti, e hanno una lunghezza di vantaggio sul PSG, impegnato in trasferta al Maracanã contro la Stella Rossa di Belgrado, e 3 proprio sui Reds. L’ultimo turno dirà quali saranno le due squadre che accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Le formazioni scelte dai due allenatori sono quelle previste alla vigilia. Klopp si affida a Matip in difesa accanto a Van Djick, considerata l’assenza per infortunio di Gomez, davanti recupera Mané. Ancelotti schiera Maksimovic e Mario Rui terzini e davanti si affida alla coppia Mertens-Insigne.

Liverpool-Napoli 0-0: tabellino

MARCATORI: –

Liverpool-Napoli 0-0: diretta live e sintesi

3′ – Subito Napoli pericoloso con un’apertura di Allan sulla destra dell’area per Callejòn, ma lo spagnolo è in ritardo e non riesce a intercettare il pallone.

1′ – INIZIA LA PARTITA!

Liverpool e Napoli fanno il loro ingresso in campo e suonano le note dell’inno della Champions League.

Le due squadre sono nel tunnel degli spogliatoi, pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco.

Brividi ad Anfield, tutto lo stadio canta “You’ll never walk alone”. Tutto pronto per Liverpool-Napoli.

Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita ad Anfield, cresce l’attesa per Liverpool-Napoli.



Liverpool-Napoli: formazioni ufficiali

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Fabinho, Lovren, Keita, Sturridge, Shaqiri, Origi. Allenatore: Jurgen Klopp

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. A disposizione: Karnezis, Hysaj, Ghoulam, Diawara, Zielinski, Ounas, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti

Liverpool-Napoli: probabili formazioni e pre-partita

Qualche problema in difesa per Klopp, che perde Joe Gomez per infortunio e cercherà di recuperare Lovren almeno per la panchina. Dal 1′, accanto a Van Dijk, dovrebbe giocare Matip, con Alexander-Arnold e Robertson terzini. Davanti Mané ha recuperato dai suoi problemi fisici e dovrebbe giocare dal 1′ nel tridente con Salah e Firmino.

Ancelotti, nel suo classico 4-4-2, si affiderà a Maksimovic e Mario Rui come esterni bassi, al centro della difesa agiranno come al solito Albiol e Koulibaly. A centrocampo Callejón e Fabian Ruiz saranno le due ali, con Allan e Hamsik interni. Davanti la coppia d’attacco sarà composta da Insigne e Mertens, con Milik che partirà inizialmente dalla panchina.

Liverpool-Napoli: i precedenti del match

Bilancio in perfetto equilibrio fra Liverpool e Napoli negli unici 3 precedenti: una vittoria dei Reds, una dei partenopei e un pareggio. Nella sfida di andata al San Paolo i campani si sono imposti 1-0 con rete della vittoria firmata da Lorenzo Insigne. Storicamente le squadre italiane sono uscite per 4 volte vincitrici ad Anfield. Il primo ad espugnare lo storico stadio inglese è stato il Genoa di Bagnoli, che nella Coppa UEFA del 1991-92 si impose 0-2 con una doppietta di Pato Aguilera. La seconda volta risale al 2001, quando la Roma di Capello vince 1-0 ad Anfield con goal di Guigou, ma viene eliminata agli ottavi per la sconfitta 2-0 all’andata. Il terzo exploit di un’italiana ad Anfield è stato della Fiorentina, che nel 2009, già qualificata agli ottavi, ribalta lo svantaggio iniziale con Jorgensen e Gilardino e vince il proprio girone. L’ultima volta che un’italiana ha vinto in casa del Liverpool è stato infine nel 2012. Protagonista l’Udinese di Guidolin, che in Europa League supera 3-2 i Reds di Suarez e Gerrard con Di Natale, un autogol di Coates e un gol di Pasquale, e va in testa al suo girone.

Liverpool-Napoli: l’arbitro del match

L’arbitro designato per dirigere la delicata sfida fra Liverpool e Napoli è signor Damir Skomina. Precedenti positivi per i campani con il fischietto sloveno, con 3 vittorie e un’unica sconfitta in 4 gare, mentre il bilancio è totalmente negativo per i Reds, che con lui hanno sempre perso con 4 ko in altrettante partite. L’ultima volta è stata la semifinale di ritorno con la Roma all’Olimpico, nella quale i giallorossi di Di Francesco si sono imposti 4-2 pur venendo eliminati. Fra i 4 ko dei Reds con Skomina a dirigere il match ce n’è anche uno ad Anfield contro un’italiana: era il 2009 e gli inglesi persero 2-1 con la Fiorentina.

Liverpool-Napoli Streaming: dove vederla in tv

