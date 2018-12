Liverpool-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Liverpool-Napoli streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019

Il Napoli si gioca tutto in 90 minuti ad Anfield contro il Liverpool nell’ultima gara della fase a gironi di Champions League. La classifica molto corta del girone C vede i partenopei primi a quota 9, il Paris Saint Germain a 8, il Liverpool a 6 ed infine la Stella Rossa a 4. La formazione di Ancelotti, avendo vinto la gara di andata ed essendo prima nel raggruppamento, per passare il turno dovrà non perdere contro i Reds senza realizzare gol. Per la regola delle marcature negli scontri diretti il Napoli, difatti, potrebbe permettersi il lusso anche di uscire sconfitto da Anfield, ma di misura e realizzando almeno una rete (ad esempio 2-1, 3-2, 4-3 etc.). La squadra britannica dovrà, dunque, battere il Napoli con almeno due gol di scarto o di misura 1-0 per mettere piede agli ottavi.

Liverpool-Napoli sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport Arena (204 del Box set) e Sky Sport 253. Inoltre la sfida sarà visibile anche sull’app Sky Go, per gli abbonati alla televisione satellitare, scaricabile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Il match di Anfield sarà trasmesso anche dalla piattaforma di streaming NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine l’incontro potrà essere seguito anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Liverpool-Napoli

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: martedì 11 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 21:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Arena – Sky Sport 253 – NOW TV

Stadio: Anfield (Liverpool).

Arbitro: Damir Skomina (Slovacchia).

Liverpool-Napoli: le probabili formazioni

QUI LIVERPOOL – La formazione di Jurgen Klopp deve assolutamente battere il Napoli con almeno due gol di scarto per approdare agli ottavi di finale di Champions League. A pesare sui Reds è anche la sconfitta all’andata in casa dei partenopei per 1-0. Solito 4-3-3 per il tecnico tedesco che dovrà rivedere qualcosa in difesa visti gli infortuni di Lovren e JoeGomez. Nella retroguardia inglese, difatti, dovrebbero giocare davanti al portiere Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. La line dei centrocampisti dovrebbe essere formata da Milner, Wijnaldum e Keita, mentre il tridente offensivo sarà quello titolare con Salah, Firmino e Mané, quest’ultimo di rientro da un piccolo problema fisico.

QUI NAPOLI – Gli Azzurri nonostante il vantaggio in classifica e la possibilità di poter giocare con più risultati a disposizione, dovranno essere concentrati al massimo per portare a casa l’obiettivo. Per queste ragioni il tecnico Ancelotti che, in campionato contro il Frosinone ha optato per il turnover, manderà in campo i migliori undici a disposizione schierati con il solito 4-4-2. Tra i pali ci sarà Ospina dietro la linea difensiva composta da Maksimovic, Albiol, Koulibaly e MarioRui. A centrocampo sugli esterni tornano Callejon e FabianRuiz, mentre al centro confermata la coppia Allan-Hamsik. L’attacco sarà, invece, affidato ad Insigne e Mertens, quest’ultimo a riposo contro il Frosinone.

PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne. Allenatore: Ancelotti.