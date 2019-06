Origi, dal ritiro del Belgio, parla del suo possibile rinnovo col Liverpool: «Devo capire quale sia la cosa migliore per il futuro»

Divock Origi, l’uomo che nessuno si poteva attendere, elevato quasi a divinità. Un giocatore che, certamente, non può essere etichettato come fenomeno ma che ha contribuito in maniera decisiva alla conquista della Champions League da parte del Liverpool. Grazie alle sue prestazioni ha attirato a sé alcune voci riguardo un possibile rinnovo contrattuale.

Lui stesso le ha commentate, direttamente dal ritiro del Belgio. «L’offerta ricevuta dal Liverpool dimostra che il club riconosce il mio lavoro», dice sorridendo il giocatore. Poi continua, lasciando qualche alone di dubbio: «Dobbiamo capire quale sia la cosa migliore da fare per il futuro. Aspettiamo la fine della stagione per discuterne».