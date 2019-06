Liverpool, Robertson è una delle chiavi di Jurgen Klopp

Andrew Robertson è uno dei giocatori più importanti del Liverpool. Nella finale di Champions è stato fondamentale

I terzini, Robertson e Alexander-Arnold, sono una delle principali ragioni delle fortune di Liverpool di Klopp. Spesso si parla dei loro assist, della loro corsa incessante e della loro grande capacità di calcio. Tuttavia si sottovaluta l’attenzione difensiva.

Anche a Madrid, lo scozzese è stato cruciale in fase di non possesso, bloccando le costanti sortite di Trippier. Un esempio nella slide sopra: ripartenza Spurs, con apertura sul lato debole per l’inglese. Robertson vince il duello e recupera palla.