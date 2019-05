Lotito-Inzaghi, presto l’incontro per decidere il futuro della Lazio

Tra una settimana ci sarà l’incontro tra Lotito e Inzaghi per discutere del futuro della panchina della Lazio. Gli scenari possibili

Dopo la vittoria della Coppa Italia, la Lazio pensa al futuro. Simone Inzaghi non ha escluso un addio alla squadra biancoceleste e, come riporta il Corriere dello Sport, adesso c’è da incontrarsi con Lotito per decidere il futuro.

Allenatore e presidente si vedranno la prossima settimana per fare il punto su ciò che verrà. Il tecnico potrebbe rinnovare con un ritocco d’ingaggio, per arrivare alla cifra di 2 milioni, o dire addio alla squadra che lo ha reso grande come giocatore e allenatore. Sul mister piacentino c’è l’interesse dell’Atalanta.