Lovren, non sfuma l’interesse del Milan: l’agente in sede

Torna di moda il nome di Lovren in casa Milan. Oggi, l’agente del giocatore, ha incontrato il club nella sede rossonera

Il Milan continua a cercare un difensore e non molla la pista che porta a Stefan Lovren. Il calciatore croato piace molto in ambiente rossonero, e proprio per questo motivo oggi, a Casa Milan, c’è stato un’incontro tra la dirigenza e il suo agente.

Come riporta Sky Sport, Vlado Lemic, l’intermediario del difensore, è stato questa mattina nel quartiere rossonero per un colloquio con la società. Le parti hanno discusso del giocatore del Liverpool, che potrebbe approdare a Milano.