Lucci a Casa Milan: c’è da decidere il futuro di Suso e Calabria

Alessandro Lucci, agente di Suso e Calabria, ha incontrato oggi la dirigenza del Milan per discutere del futuro dei suoi assistiti

Giornata importante in casa Milan. Oggi la dirigenza incontrerà Giampaolo per la definizione del contratto, ma prima di vedere il tecnico, la società ha incontrato Alessandro Lucci a Casa Milan. Come spiega Sky Sport, l’agente ha discusso con la dirigenza del futuro di Suso e Calabria, suoi assistiti.

Il procuratore è arrivato nel quartiere rossonero intorno alle 12 e ha discusso dei suoi giocatori. Lo spagnolo potrebbe partire se non dovesse trovare molto spazio con Giampaolo: la sua clausola è di 40 milioni. Calabria invece potrebbe rinnovare.