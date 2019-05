L’Udinese vicina al giovanissimo Sankoh del Watford

Imaad Sankoh mediano classe 2002 del Watford under 23, potrebbe arrivare nel campionato italiano, infatti l’Udinese sarebbe sulle tracce dell’inglese

Sankoh giovane promessa del calcio inglese, sta facendo grandi cose con la selezione giovanile del Watford; da ricordare che il club in questione è di proprietà della famiglia Pozzo, che negli ultimi anni spesso gira i tantissimi calciatori tra Inghilterra e Italia. Proprio per questo motivo il giovane inglese potrebbe arrivare all’Udinese, un pò come a gennaio è successo con Okaka.

Sankoh in patria è paragonato per le sue caratteristiche di gioco a Kantè del Chelsea, il centrocampista che a breve firmerà il suo primo contratto da professionista a 17 anni, nel calciomercato estivo potrebbe essere girato in prestito all’Udinese; la soluzione potrebbe essere quella ideale per il calciatore classe 2002, visto che in nella serie A italiana è sicuramente più facile trovare spazio rispetto alla Premier League.