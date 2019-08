Lukaku Inter: nessun rilancio da parte dei nerazzurri, la situazione

Nelle ultime ore si era diffusa la notizia di un possibile rilancio da parte dell’Inter per Romelu Lukaku

È una corsa contro il tempo quella in cui sono impegnate Juve ed Inter per arrivare al tanto ambito Romelu Lukaku. Il mercato (in entrata) in Inghilterra chiuderà i battenti alle 17 di giovedì 8 agosto e dopo quella deadline sarà quasi impossibile strappare il belga ai Red Devils.

Nelle ultime ore Sky Sports Uk ha lanciato la notizia di una nuova offerta da parte dei nerazzurri per Lukaku. Offerta di 74 milioni bonus compresi, che sarebbe stata immediatamente rifiutata dalla dirigenza inglese. Ebbene, secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcionews24.com l’Inter non avrebbe fatto alcun rilancio per il belga, rimanendo ferma alla sua prima offerta di 65 milioni più bonus. La situazione è in continua evoluzione e sono previste novità in serata.