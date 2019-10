Manchester City-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Manchester City-Atalanta streaming e probabili formazioni: la Dea va a far visita agli inglesi nella 3ª giornata del Gruppo C

Dopo due sconfitte consecutive, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sfida in trasferta il Manchester City di Pep Guardiola nella 3ª giornata del Gruppo C della Champions League 2019/2020. Sulla carta per la Dea si tratta di una sfida proibitiva: i Citizens comandano il girone a punteggio pieno, mentre i nerazzurri sono ultimi in classifica. Manchester City-Atalanta: la partita si giocherà martedì 1° ottobre 2019 alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino.

Consueto 3-4-1-2 per Gasperini, che avrà ancora fuori Zapata per infortunio e in attacco si affiderà alla coppia composta da Ilicic e Muriel. Il ‘Papu’ Gomez farà gli straordinari e nonostante la fatica mostrata nella ripresa contro la Lazio dovrebbe agire nuovamente dal 1′ sulla trequarti, con l’ucraino Malinovskyi come alternativa. A centrocampo Hateboer e Gosens presidieranno le due fasce, mentre in mezzo tornerà titolare De Roon accanto a Freuler. In difesa non ci saranno Palomino e Kjaer: spazio dunque a Toloi, Djimsiti e Masiello davanti a Gollini.

La sfida di Champions League Manchester City-Atalanta sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita del Gruppo C di Champions League, Manchester City-Atalanta, sarà visibile inoltre in chiaro in tv su Canale 5 e in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Play. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Manchester City-Atalanta

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Martedì 22 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Canale 5, Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite, 484 del digitale terrestre) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Mediaset Play, Sky Go – NOW TV

Stadio: Etihad Stadium (Manchester)

Arbitro: William Collum (Scozia)



Le probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez. All. Guardiola

ATALANTA (4-3-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

Leggi anche GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA