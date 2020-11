Manchester City ko, Guardiola: «Le squadre di Mourinho sono così»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni della BBC al termine del match perso contro il Tottenham

«Poteva andare meglio, ma alla fine torniamo a casa con una sconfitta. Abbiamo avuto le nostre possibilità, ma non siamo riusciti a segnare. Loro hanno avuto due azioni in contropiede e hanno vinto la gara. Il nostro possesso palla non è bastato. Le squadre di Mourinho sono così, sbagli e ti puniscono in contropiede».