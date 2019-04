Manchester City-Tottenham streaming tv e probabili formazioni: dove vedere la gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Manchester City-Tottenham streaming tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019. Mercoledì 17 aprile alle ore 21, al ‘City of Manchester Stadium’, la squadra di Josep Guardiola sfida la compagine di Mauricio Pochettino nel secondo atto dei quarti della massima competizione europea. Nella gara d’andata, giocata la scorsa settimana a Londra, gli ‘Spurs’ hanno avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete segnata da Son. Per qualificarsi in semifinale, i ‘Citizens’ sono chiamati a vincere con due reti di scarto; londinesi con due risultati su tre a disposizione.

Manchester City-Tottenham sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e, per gli abbonati, sul canale Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 252. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite le app RaiPlayeSky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento –su NOW TV(su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Manchester City-Tottenham

Competizione: Champions League 2018/2019

Quando: mercoledì 17 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in diretta tv e streaming: Rai 1 – Sky Sport Uno – RaiPlay – Sky Go

Stadio: City of Manchester Stadium (Manchester)

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia)

Manchester City-Tottenham, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; Fernandinho, Gundogan, De Bruyne; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Wanyama; Eriksen, Lucas, Son; Llorente.

