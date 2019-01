Manchester United allenatore cercasi: obiettivo Diego Simeone

La dirigenza dei Red Devils vorrebbe un tecnico di rilevanza internazionale per il futuro: occhi su il Cholo Simeone e Pochettino

Non solo il presunto trasferimento di Koulibaly al Manchester United. Sempre secondo il Mirror, tra gli obiettivi dei Red Devils ci sarebbe il Cholo Simeone. Dopo l’addio di Josè Mourinho, l’incarico è stato affidato a Ole Gunnar Solskajer che sta facendo benissimo alla guida del club, con 4 vittorie su 4 in Premier League. Ma l’intenzione del club per l’estate sarebbe quella di puntare su un big per tornare definitivamente a competere ad alti livelli. Il primo obiettivo era Mauricio Pochettino, ma l’argentino sembra restio ad abbandonare gli Spurs prima del tempo, motivo per cui la dirigenza si sarebbe fiondata sull’attuale tecnico dell’Atletico Madrid. Un’operazione molto difficile, sia per le volontà di permanenza in Spagna, sia per l’amore mai nascosto per l’Inter, eventuale seconda scelta dell’argentino.