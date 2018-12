Roberto Mancini ha detto la sua sul gesto del collega José Mourinho al termine della partita di Champions tra Manchester United e Juventus

In conferenza stampa, il ct della nazionale Roberto Mancini ha avuto modo di esprimersi, tra le altre cose, anche sul gesto di José Mourinho. Al termine del match di Champions League tra Juventus e Manchester United andato in scena all’Allianz Stadium, infatti, il tecnico portoghese si è scatenato contro i tifosi bianconeri replicando agli insulti subiti durante la gara.

Queste le parole di Mancini sull’episodio: «Onestamente non mi sembra abbia fatto niente di particolare. Ci sta che dopo tanta pressione in una partita come quella un allenatore possa lasciarsi andare a gesti così. C’è però da migliorare la situazione degli insulti allo stadio, che come tante altre cose rappresenta un problema».