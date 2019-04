Devis Mangia è stato esonerato dal CSU Craiova: il club rumeno ha nominato Corneliu Papura nuovo allenatore

Colpo di scena in Romania in casa CSU Craiova. Il club ha infatti deciso di esonerare l’allenatore italiano Devis Mangia e di affidare la squadra a Corneliu Papura per il finale di stagione. Per l’ex allenatore del Palermo è stata fatale la sconfitta per 2-1 contro il Viitorul di Gheorge Hagi nella semifinale di andata di Coppa di Romania.

Per Mangia si conclude dunque un’avventura di due anni in Romania, con la squadra a -8 dal Cluj capolista in campionato quando mancano 5 giornate alla fine del torneo. Al nuovo tecnico Papura toccherà poi provare a ribaltare il punteggio nella semifinale di ritorno contro il Viitorul, in programma il prossimo 25 aprile. Il primo anno dell’allenatore italiano sulla panchina dell’Universitatea si era invece concluso positivamente con il 3° posto, la vittoria in Coppa di Romania e l’eliminazione nel 3° turno preliminare di Europa League ad opera del Milan.