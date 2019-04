Juventus, Manolas ha detto sì: ecco cosa non convince Allegri e Paratici

Manolas ha dato l’ok per il suo trasferimento alla Juventus, il difensore non convince del tutto i bianconeri dal punto di vista comportamentale

Il principale obiettivo della Juventus in vista della sessione estiva di calciomercato è quello di rifondare la difesa, vista l’età di Chiellini e Bonucci, e l’annunciato ritiro di Barzagli. Tra i nomi seguiti da Paratici, in pole position per un trasferimento a Torino, c’è Kostas Manolas, difensore della Roma. Il greco ha una clausola rescissoria di 36 milioni di euro, una cifra bassa, visto il valore del giocatore.

Se la dirigenza della Juventus non ha dubbi riguardo alla validità in campo del centrale, il discorso cambia quando si parla del comportamento di Manolas fuori dal prato verde. L’unico ostacolo per il trasferimento del difensore dalla Roma alla Juve è quindi di tipo comportamentale. Massimiliano Allegri non sembra infatti convinto del difensore dal punto di vista mentale. Il greco ha già detto sì ai bianconeri, ora la palla passa a Paratici.