Manolas Napoli: quale è il senso di questo possibile colpo

Manolas potrebbe essere un prossimo giocatore del Napoli. Scopriamo perché servirebbe uno con le sue caratteristiche

Con l’ormai quasi sicuro addio di Raul Albiol, i partenopei avevano bisogno di fare un innesto di qualità in difesa. Il Napoli pare abbia trovato un accordo con Manolas.

Il difensore greco è probabilmente inadatto nel calcio di Fonseca: poca qualità nel palleggio. Considerando che Ancelotti vuole giocare con un baricentro alto e difendere in avanti, le doti di Manolas in campo aperto e l’aggressività nell’accorciare sull’avversario potrebbe rivelarsi un upgrade. Certo, le incognite in fase di impostazione rimangono, soprattutto per una squadra che vuole fare la partita.