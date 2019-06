Maradona saluta i Dorados: «Saremo uniti per sempre»

Diego Armando Maradona saluta i Dorados per problemi di salute: le parole dell’allenatore in una lunga lettera

Per problemi di salute Maradona ha dovuto salutare i Dorados. L’ex giocatore del Napoli ha dovuto dire addio al club messicano per obbligo dei medici, e dopo la sofferta decisione ha deciso di scrivere una lunga lettera al club.

«Ciao a tutti. Volevo chiarire che il mio addio ai Dorados ha a che vedere con la mia salute. Oggi purtroppo devo farmi da parte e lasciare il club dove mi hanno fatto sentire come se fossi a casa mia. I medici mi chiedono di fermarmi, perché passano gli anni e ogni volta sento più dolore. Devo fare due operazioni che ho rinviato tempo fa. Grazie a Dio nessuna è pericolosa, però ci vuole tempo e riposo per farle e credo che questo sia il momento. Sinceramente non so come spiegarvelo, però ringrazio tutti quelli che mi pensano sempre. Spero di aver lasciato in alto il nome del club e dire alla gente dei Dorados che saremo uniti per sempre. A presto!» ha scritto il Pibe de Oro.