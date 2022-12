Marocco, dolori alla schiena per Amrabat: in dubbio per la Spagna?

Amrabat ha accusato dei dolori alla schiena ed è in dubbio per l’ottavo di finale che il Marocco dovrà giocare contro la Spagna

In Marocco c’è apprensione per Sofyan Amrabat. Alle 16.00 la squadra scenderà in campo contro la Spagna per l’ottavo di finale di Qatar 2022 e Regragui dovrà decidere cosa fare.

Se non rischiare il centrocampista nel timore di una ricaduta oppure, stringendo i denti, metterlo in campo dal primo minuto.