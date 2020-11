Marotta: «Girone strano per l’Inter. Lautaro? Troppe critiche»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Real Madrid

CHAMPIONS LEAGUE – «È sempre una partita importante per il palmares delle due società. È chiaro che venire da protagonisti in questo contesto non è facile, senza pubblico il fascino non c’è, ma è sempre particolare. È una partita importante ma in un girone abbastanza strano, il Borussia sta vincendo con lo Shakhtar in maniera molto larga, lo stesso Shakhtar che è venuto a vincere contro il Real Madrid. Saranno importanti le partite che verranno».

LAUTARO – «Ci sono state tante critiche su questo ragazzo, dobbiamo considerarlo tale. Deve crescere, fare prestazioni non del tutto convincente è nel dna dei giocatori che devono crescere. Lo scorso anno ha fatto la prima stagione da titolare. Serve pazienza, sono certo che presto ritroverà consistenza e forza».