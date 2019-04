Esonero Spalletti: il tecnico dell’Inter non è certo della conferma. I nerazzurri su Allegri, Conte e Pochettino

L’Inter conferma Luciano Spalletti? Non è ancora detta l’ultima parola. I nerazzurri hanno un piede e mezzo in Champions League ma il pari con la Juventus ha complicato leggermente il cammino della squadra interista che ora ha solo 4 punti di vantaggio sul quinto posto. A quota 70 sarà Champions sicura o quasi. Spalletti punta quota 72, gli stessi punti della passata stagione, che garantirebbe all’Inter il terzo posto. Secondo Il Corriere dello Sport però, Lucio nonostante le parole di Marotta non è ancora sicuro della riconferma in nerazzurro

Intervenuto durante la presentazione del libro “Da Calciopoli ai Pink Floyd”, l’amministratore delegato della società nerazzurra ha così parlato:«Se abbiamo già scelto l’allenatore per il prossimo anno? C’è Spalletti, ha un contratto e siamo sereni». I nerazzurri si guardano attorno e al momento Marotta, nonostante le dichiarazioni di facciata, propende per l’esonero. Antonio Conte rimane un obiettivo del club nerazzurro ma non è il solo. Il sogno è Max Allegri, che però non perde occasione per ribadire che resterà a Torino. Ai nerazzurri non intriga il Mourinho-bis mentre piace tanto Pochettino che nelle scorse ore ha chiuso le porte a un suo addio al Tottenham.