Marquinhos: «Leonardo troverà un altro Psg, spero faccia bene»

Marquinhos ha parlato del ritorno di Leonardo al Psg nel ruolo di ds: le parole del difensore brasiliano

Leonardo torna al Psg nel ruolo di ds. Di questo ha parlato Marquinhos dal ritiro del Brasile. Le sue parole ai microfoni di Yahoo Sport.

«È colui che mi ha portato al PSG. Fece dei buoni acquisti. Era all’inizio del progetto con il PSG, ora ritorna sei anni dopo ma trova davvero un’altra situazione, il club è in un’altra dimensione oggi. Spero che farà del bene, che si senta a casa. Abbiamo parlato un po’. Mi ha chiamato per lasciarmi il suo numero e per parlare un po’» ha dichiarato il giocatore.