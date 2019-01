Napoli, Mars sponsor azzurro come negli anni ’90: è ufficiale

Il Napoli ha annunciato l’accordo con uno storico sponsor: Mars Italia. Ufficiale l’intesa: ecco i dettagli dell’accordo

Napoli e Mars Italia di nuovo insieme, come negli anni ’90, ai tempi di Maradona e per i tifosi più scaramantici sarà una bella notizia perché «Mars Italia e SSC Napoli annunciano il rinnovo della partnership, iniziata a ridosso degli anni ’90 e che oggi vede Mars nuovamente Sponsor Istituzionale dell’SSC Napoli per tutta la stagione 2018/2019. La famosa barretta al caramello Mars® ed i gustosi e divertenti confetti di cioccolato M&M’s® diventano infatti “Official Chocolate Snack”, snack al cioccolato ufficiale, dell’SSC Napoli».

«È per noi motivo di orgoglio essere parte di una realtà calcistica che incarna ed è capace di coniugare passione e tradizione, caratteristiche che rispecchiano la realtà di Mars e che ritroviamo nella tifoseria partenopea, tra le prime in Italia per numeri e per spirito di appartenenza. – dichiara Paolo Rigamonti, General Manager e Amministratore Delegato di Mars Italia – Questa partnership storica, a noi particolarmente cara, ritrova le sue origini fin negli anni ’90, quando fu resa celebre dalle gesta epiche dei suoi campioni, regalandoci emozioni indelebili. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di essere ancora oggi accanto a questa eccezionale squadra, rinnovando l’impegno ad accompagnarla, insieme a tutti i suoi sostenitori, nei grandi momenti di passione condivisa»

«Con Mars si è creata una collaborazione basata sulla tradizione e sulla qualità – ha dichiarato Alessandro Formisano, Head of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli – Il nostro approccio strategico è sempre quello di ricercare passione, divertimento, creatività e qualità in tutte le espressioni delle nostre attività. Questi punti in comune sono stati fondamentali nel definire l’accordo che ci lega ad uno dei più grandi e prestigiosi brand mondiali del food».