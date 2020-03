Serie A femminile, Martina Angelini: «Fiorentina rosa ampia, ma Ganz…»

Martina Angelini, giornalista di Sky Sport, commenta la corsa al secondo posto in Serie A femminile: le sue parole

La giornalista Martina Angelini, telecronista delle gare di Serie A femminile su Sky Sport, commenta la corsa al secondo posto in campionato ai microfoni di Juventusnews24.com.

«La Roma può sfruttare lo scontro diretto tra Milan e Fiorentina che ancora non si è giocato. Mi aspettavo qualcosa di più ma ha cambiato talmente tanto che ci poteva stare. È una società che vuole investire, nei prossimi anni potrà fare tanto. Per la Champions dico Fiorentina o Milan. La Fiorentina ha più esperienza, potrà sfruttare i rientri di Clelland, Ilaria Mauro e tutte le infortunate… La rosa viola è un po’ più ampia. Il Milan ha tanta qualità, ha un allenatore che è entrato nel calcio femminile con tanta grinta ed entusiasmo. È arrivato con grandissima professionalità. Andrà in Champions una squadra importante che ci rappresenterà bene».