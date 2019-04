Massara vola da Pallotta: l’obiettivo è dare forma alla Roma che verrà

Il ds della Roma Ricky Massara incontrerà il presidente Pallotta per discutere delle prossime strategie dirigenziali e di mercato

Il ds della Roma Ricky Massara dovrebbe incontrare a Boston nella giornata di domani il presidente Pallotta. L’obiettivo è quello di fare il punto della situazione e prendere importanti decisioni in ambito sia dirigenziale che di mercato per la prossima stagione.

Tra gli argomenti caldi ci sarebbe la volontà di assegnare a Massara e a Totti il comando in sinergia per le operazioni di mercato future. Una decisione nata alla luce dell’opaca stagione disputata sin qui dai giallorossi, con molti nuovi acquisti incapaci di dare la giusta spinta alla squadra. Non si esclude però l’eventualità di un addio dello stesso Massara a fine stagione, vista anche la volontà di includere nel progetto dirigenziale l’attuale ds del Lilla Luis Campos.

L’incontro negli Stati Uniti servirà anche, come accennato, in ottica mercato, con Nicolò Zaniolo al centro della questione. Dalla Germania si parla di un interesse concreto del Bayern Monaco per il talento giallorosso, pronto ad offrire 50 milioni, senza contare altre pretendenti come Juve, Real e Manchester City. La Roma sarebbe però attualmente intenzionata a trattenere il giocatore con un rinnovo fino al 2024. Solo il tempo dirà come si evolverà la faccenda.