Materazzi elogia De Rossi: «Immensa stima, lui vale tantissimo»

Marco Materazzi ha parlato di Daniele De Rossi, elogiando il calciatore e l’uomo. Le parole dell’ex giocatore dell’Inter

Da Madrid, dove è presente per assistere alla finale di Champions, Marco Materazzi ha parlato anche di Daniele De Rossi che quest’anno ha salutato la Roma. Le sue parole a Sky Sport.

DE ROSSI – «Sono andato all’addio di Daniele per lui. Non merita ciò che si sta dicendo in questi giorni. Ho una stima immensa per lui e per me vale tantissimo. Spero che un giorno possa tornare nella squadra che ama».