Matuidi: «Resto? Ho un contratto. Cagliari-Juve uno dei momenti più brutti»

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato del razzismo e anche del suo futuro. Ecco le sue parole

Blaise Matuidi vuole restare alla Juve e non sembra avere dubbi: «Ho ancora un anno di contratto e un’opzione per un altro – dice nel corso di un’intervista all’Equipe – Sto bene alla Juventus».

Blaise ha poi parlato del razzismo e dell’episodio che lo ha visto coinvolto a Cagliari: «E’ stato uno dei momenti peggiori, se non il peggiore, della carriera. Mi era già successo l’anno prima, nello stesso stadio. Fermare la gara? Ci sono anche i miei compagni, non devo pensare solo a me e io se esco dal campo faccio un piacere a queste persone e non deve essere così».