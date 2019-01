Cruciani vs. Pistocchi, colpa della Juve: «Vado dove c… mi pare» – VIDEO

Il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi provoca via Twitter il collega laziale Giuseppe Cruciani, ospite di una manifestazione juventina: tra i due scoppia la polemica

Nuovo scontro social: protagonisti, questa volta, due vecchie conoscenze delle “botte” cibernetiche, che però non si erano mai sfidate direttamente prima di oggi. Da una parte Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset da sempre schierato con posizioni anti-juventine. Dall’altra invece Giuseppe Cruciani, giornalista de La Zanzara, in onda su Radio 24, e noto tifoso della Lazio, con simpatie però vagamente bianconere. A far scattare la scintilla l’invito (accettato) di quest’ultimo ad un evento organizzato dal collega di fede juventina Massimo Zampini. «Grande tifoso laziale. Dice lui», il commento sarcastico di Pistocchi in riferimento alla partecipazione di Cruciani ad una manifestazione di stampo dichiaratamento pro-Juventus.

«Sì, hai problemi? Vuoi indagare?», la risposta stizzita di Cruciani. «I problemi sono tuoi. Buon divertimento», la controreplica di Pistocchi, a cui il polemico giornalista romano ha ribattuto: «Vado dove cazzo mi pare a testa alta, soprattutto senza rendere conto a te». «Certo, tu vai dove ti pare ed io dico quello che mi pare. Non ho niente da nascondere, io», l’ultima provocazione dell’opinionista Mediaset. «Nemmeno io, non fare illazioni patetiche e ridicole», la chiusura di Cruciani a quella che promette di essere solo l’inizio dell’ennesima faida calcistica tra giornalisti via social. Qui di seguito i momenti clou della discussione a distanza.

Grande tifoso laziale. Dice lui 🙄 https://t.co/JkCaj0FSrR — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) January 11, 2019

Vado dove cazzo mi pare a testa alta, soprattutto senza rendere conto a te. — giuseppe cruciani (@giucruciani) January 11, 2019