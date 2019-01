La Juve è pugile: Mayweather festeggia la Supercoppa con CR7&co. – FOTO

Nello spogliatoio della Juventus a Gedda per festeggiare la vittoria della Supercoppa Italiana sul Milan con Cristiano Ronaldo e gli altri c’era pure l’ex pugile Floyd Mayweather

Non solo i giocatori della Juventus, ma pure un noto estraneo era ieri presente nello spogliatoio bianconero per festeggiare la conquista della Supercoppa Italiana vinta contro il Milan. A Gedda infatti, per assistere alla partita, c’era anche l’ex pugile americano campione dei pesi welter Floyd Mayweather: al termine dell’incontro, il 41enne boxeur statunitense si è recato direttamente dai bianconero concedendosi a più foto in compagnia di moltissimi dei giocatori lì presenti.

Le foto di Meyweather in compagnia di Cristiano Ronaldo,Paulo Dybala, Giorgio Chiellini e Miralem Pjanic sono state poi riportate dal sito ufficiale della Juventus e diffuse sui social.