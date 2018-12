Roma, Monchi scatenato: nel mirino Meité e altri 3 centrocampisti. Karsdorp via

La Roma si tuffa sul mercato. Nel mirino del ds Monchi Meité del Torino ma anche Berge, Vilhena e Traoré. Le ultimissime

La Roma cerca rinforzi per il prossimo mercato di gennaio. Il viaggio di Monchi in Europa potrebbe portare volti nuovi ma anche delle nuove cessioni, una su tutte quella di RickKarsdorp: il terzino destro è stato sin qui inutilizzato, non sembra rientrare nei piani di mister Di Francesco e andrà via a gennaio (potrebbe tornare in Olanda). Il ds romanista ha messo nel mirino Meité del Torino, una delle rivelazioni della stagione, ma difficilmente i granata lo lasceranno andare.

Il direttore sportivo romanista, che non vuole sentir parlare della cessione di Dzeko, segue da vicino anche Traoré, classe 2000 dell’Empoli che piace anche alla Juventus. Per la mediana un occhio di riguardo poi per Vilhena, centrocampista classe ’95 del Feyenoord: sondaggio per il mediano. Il club romanista potrebbe girare agli olandesi proprio Rick Karsdorp. Songaggio anche per Berge, novarese classe ’98 del Genk capolista che viene valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro. Monchi pronto a rinforzare la Roma. Tanti obiettivi per la mediana giallorossa dopo i vari infortuni che hanno dimezzato il reparto nevralgico della formazione romanista.